Финляндия еще не сформировала позицию относительно отправки военных в Украину

У правительства Финляндии пока нет позиции относительно того, следует ли отправить военных в Украину.

Об этом Yle сообщил премьер-министр Петтери Орпо, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр пригласил все парламентские партии на встречу для обсуждения текущей ситуации во внешней политике и политике безопасности.

Встреча должна была начаться сегодня, 18 февраля, в 17 часов. По словам Орпо, цель в том, чтобы обсудить общую картину вокруг Украины и рассмотреть варианты действий Финляндии.

"Поддержка мира является одним из элементов возможного плана по прекращению огня или мирного соглашения. Этот вопрос обсуждается, и мы также готовимся к этой дискуссии", – заявил Орпо.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.