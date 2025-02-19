Голова Антикорупційної прокуратури Молдови подала у відставку

У середу, 19 лютого, голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін подала у відставку.

Про це написало видання NewsMaker, передає "Європейська правда".

19 лютого Драгалін заявила, що "відчуває відповідальність перед громадянами, але вирішила поставити інтереси країни вище за будь-які інші інтереси та обов'язки".

Вона також висловила сподівання, що її відхід у відставку зупинить просування законопроєкту про злиття Антикорупційної прокуратури та прокуратури з боротьби з оргзлочинністю.

У листі, адресованому генеральному прокурору Іону Мунтяну, Драгалін нагадала думку Антикорупційної прокуратури щодо проєкту створення нової структури – прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яка об'єднає Антикорупційну прокуратуру і прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю та особливих справах.

"Цей закон становить загрозу національній безпеці (...) і порушує кілька конституційних принципів і міжнародних стандартів", – сказала вона.

Також вона зазначила, що ухвалення цього закону "призведе до катастрофи в системі правосуддя". Драгалін закликала депутатів "уважно подумати про наслідки".

"Ухвалення цього закону покаже, що система правосуддя підпорядковується політичним примхам. Ви надішлете сигнал усім прокурорам і молодим суддям, які хочуть стати прокурорами, що їх можуть усунути або понизити на посаді. Ви надішлете сигнал діаспорі, що повертатися додому не варто. Ще не пізно змінити курс у боротьбі з корупцією на найвищому рівні", – сказала вона.

Коментуючи проєкт про злиття прокуратур, спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що "ми не граємо в державу – ми її захищаємо".

Зазначимо, що Драгалін обійняла свою посаду у 2022 році за особистого сприяння президентки, однак із часом президентка Молдови Мая Санду дедалі частіше почала висловлювати претензії на адресу колишньої протеже, закидаючи їй відсутність результатів роботи.

В останні місяці обмін звинуваченнями між командою Санду і Драгалін став особливо жорстким.

15 лютого Драгалін оголосила у міжнародний розшук колишнього "володаря Молдови", лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка.