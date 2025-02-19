Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы подала в отставку

В среду, 19 февраля, глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин подала в отставку.

Об этом написало издание NewsMaker, передает "Европейская правда".

19 февраля Драгалин заявила, что "чувствует ответственность перед гражданами, но решила поставить интересы страны выше любых других интересов и обязанностей".

Она также выразила надежду, что ее уход в отставку остановит продвижение законопроекта о слиянии Антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры по борьбе с оргпреступностью.

В письме, адресованном генеральному прокурору Иону Мунтяну, Драгалин напомнила мнение Антикоррупционной прокуратуры относительно проекта создания новой структуры – прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которая объединит Антикоррупционную прокуратуру и прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"Этот закон представляет угрозу национальной безопасности (...) и нарушает несколько конституционных принципов и международных стандартов", – сказала она.

Также она отметила, что принятие этого закона "приведет к катастрофе в системе правосудия". Драгалин призвала депутатов "внимательно подумать о последствиях".

"Принятие этого закона покажет, что система правосудия подчиняется политическим прихотям. Вы пошлете сигнал всем прокурорам и молодым судьям, которые хотят стать прокурорами, что их могут отстранить или понизить в должности. Вы пошлете сигнал диаспоре, что возвращаться домой не стоит. Еще не поздно изменить курс в борьбе с коррупцией на самом высоком уровне", – сказала она.

Комментируя проект о слиянии прокуратур, спикер парламента Игорь Гросу заявил, что "мы не играем в государство – мы его защищаем".

Отметим, что Драгалин заняла эту должность в 2022 году при личном содействии президента, однако со временем президент Молдовы Майя Санду все чаще стала высказывать претензии в адрес бывшей протеже, обвиняя ее в отсутствии результатов работы.

В последние месяцы обмен обвинениями между командой Санду и Драгалин стал особенно жестким.

15 февраля Драгалин объявила в международный розыск бывшего "властителя Молдовы", лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.