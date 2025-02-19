У Відні заарештували 14-річного хлопця, який планував теракт на вокзалі

Поліція Австрії та Відомство з охорони конституції заявили, що запобігли терористичній атаці, яку планував здійснити 14-річний підліток на віденському вокзалі Вестбангоф.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство APA.

Підлітка заарештували 10 лютого. Серед іншого, у нього знайшли кілька ножів і пропагандистські матеріали, які доводять, що він є прихильником терористичного угруповання "Ісламська держава".

Арешт відбувся у Відні-Верінгу на підставі наказу віденської прокуратури. 14-річний підліток – громадянин Австрії з турецьким корінням, за даними Міністерства внутрішніх справ – підозрюється у членстві в терористичній групі або злочинній організації.

Відправною точкою стала інформація, отримана Управлінням державної охорони і розвідки (DSN), про те, що спочатку невідомий прихильник терористичної організації поширював історії та відео з ісламістськими ідеями на кількох профілях у TikTok. Характер цих публікацій вказував на те, що він був прихильником ІДІЛ.

За даними МВС, під час затримання у кишені штанів 14-річного підлітка знайшли ніж з пилкою і п'ятисантиметровим лезом. Окрім арешту, прокуратура також санкціонувала обшук в його будинку. Слідчі знайшли численні ісламістські книги, рукописні ескізи нападів з ножами і мачете на залізничному вокзалі і на співробітників поліції.

Також були знайдені рукописні інструкції з виготовлення вибухових речовин, які мали слугувати детонатором для бомби, яку ще треба було виготовити.

Під час першого допиту 14-річний підліток відмовився давати свідчення.

Те, що підліток мав на прицілі Вестбангоф, видно з його ескізів, які він зробив, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Залишається незрозумілим, коли саме планувався напад. Також немає інформації про те, чи мав юнак контакти в організованому джихадистському середовищі, і якщо так, то які саме. "Розслідування ще не завершене", – заявив речник міністра внутрішніх справ Герхард Карнер.

Нагадаємо, на минулих вихідних стався напад в центрі альпійського міста Філлах на півдні Австрії. Молодий чоловік несподівано накинувся на випадкових перехожих з ножем.

Внаслідок дій нападника 14-річна особа загинула, п’ятеро людей були поранені.

В Австрії офіційно підтвердили, що нападник діяв з ісламістських мотивів.