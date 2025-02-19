В Вене арестовали 14-летнего парня, планировавшего теракт на вокзале

Полиция Австрии и Ведомство по охране конституции заявили, что предотвратили террористическую атаку, которую планировал осуществить 14-летний подросток на венском вокзале Вестбанхоф.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство APA.

Подростка арестовали 10 февраля. Среди прочего, у него нашли несколько ножей и пропагандистские материалы, которые доказывают, что он является сторонником террористической группировки "Исламское государство".

Арест состоялся в Вене-Веринге на основании приказа венской прокуратуры. 14-летний подросток – гражданин Австрии с турецкими корнями, по данным Министерства внутренних дел – подозревается в членстве в террористической группе или преступной организации.

Отправной точкой стала информация, полученная Управлением государственной охраны и разведки (DSN), о том, что сначала неизвестный сторонник террористической организации распространял истории и видео с исламистскими идеями на нескольких профилях в TikTok. Характер этих публикаций указывал на то, что он был сторонником ИГИЛ.

По данным МВД, во время задержания в кармане брюк 14-летнего подростка нашли нож с пилой и пятисантиметровым лезвием. Кроме ареста, прокуратура также санкционировала обыск в его доме. Следователи нашли многочисленные исламистские книги, рукописные эскизы нападений с ножами и мачете на железнодорожном вокзале и на сотрудников полиции.

Также были найдены рукописные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, что должны были служить детонатором для бомбы, которую еще предстояло изготовить.

Во время первого допроса 14-летний подросток отказался давать показания.

То, что подросток имел на прицеле Вестбанхоф, видно из его эскизов, которые он сделал, сообщило Министерство внутренних дел.

Остается неясным, когда именно планировалось нападение. Также нет информации о том, имел ли юноша контакты в организованной джихадистской среде, и если да, то какие именно. "Расследование еще не завершено", – заявил представитель министра внутренних дел Герхард Карнер.

Напомним, на минувших выходных произошло нападение в центре альпийского города Филлах на юге Австрии. Молодой человек неожиданно набросился на случайных прохожих с ножом.

В результате действий нападавшего погиб 14-летний, пять человек были ранены.

В Австрии официально подтвердили, что нападавший действовал по исламистским мотивам.