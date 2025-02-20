Трамп собирается "возродить" соглашение с Украиной по недрам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "возродить" соглашение по полезным ископаемым с Украиной, которое президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит CNN.

По его словам, это соглашение необходимо, поскольку президент Зеленский "не будет слишком доволен".

Трамп также вновь призвал к проведению выборов в стране, которая находится в условиях военного положения.

Отвечая на вопрос, может ли он возродить соглашение, Трамп сказал: "Да, я думаю, что я возрожу это соглашение, знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь возродить его, иначе он (Зеленский. – Ред.) будет не слишком счастлив. И посмотрите, настало время выборов".

Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение.

Детали в статье: Ресурсы в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США.