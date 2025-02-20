У Литві пропонують Трампу угоду щодо оборонної промисловості

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас на тлі заяв американського президента Дональда Трампа запропонував адміністрації США разом займатися оборонною промисловістю.

Про це він сказав під час пресконференції у четвер, 20 лютого, цитує LRT, пише "Європейська правда".

У той час як адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Європейський Союз купував більше американської зброї, Палуцкас вважає, що виробництво такої зброї може здійснюватися в країнах Балтії.

За його словами, Литва та інші країни Балтії були б готові спільно інвестувати в розвиток оборонної промисловості США в регіоні.

"Що стосується придбань, у нас є пропозиція і для США. Давайте разом займатись оборонною промисловістю. Відкривайте тут заводи. Ми готові разом інвестувати в оборонну промисловість і гарантувати, що частина буде відразу придбана для оборонних цілей, а частина може бути експортована", – сказав він.

Прем’єр Литви нагадав про слова Трампа та додав: "Давайте укладемо угоду".

Наприкінці січня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав США продовжити постачання зброї Україні і заявив, що Європа заплатить за це.

17 лютого Трамп заявив, що може дати дозвіл європейським країнам купувати американську зброю для України.