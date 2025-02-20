В Литве предлагают Трампу соглашение по оборонной промышленности

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа предложил администрации США вместе заниматься оборонной промышленностью.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, 20 февраля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

В то время как администрация Трампа настаивает на том, чтобы Европейский Союз покупал больше американского оружия, Палуцкас считает, что производство такого оружия может осуществляться в странах Балтии.

По его словам, Литва и другие страны Балтии были бы готовы совместно инвестировать в развитие оборонной промышленности США в регионе.

"Что касается закупок, то у нас есть предложение и для США. Давайте вместе заниматься оборонной промышленностью. Открывайте здесь заводы. Мы готовы вместе инвестировать в оборонную промышленность и гарантировать, что часть будет сразу приобретена для оборонных целей, а часть может быть экспортирована", – сказал он.

Премьер Литвы напомнил о словах Трампа и добавил: "Давайте заключим сделку".

В конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки оружия Украине и заявил, что Европа заплатит за это.

17 февраля Трамп заявил, что может дать разрешение европейским странам покупать американское оружие для Украины.