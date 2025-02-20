Польська і німецька розвідки спільно протидіятимуть підривній діяльності РФ у Європі

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) і польська служба зовнішньої розвідки Agencja Wywiadu (AW) публічно взяли на себе зобов'язання співпрацювати проти гібридних російських атак.

Про це йдеться у спільному дописі двох спецслужб у Facebook, передає "Європейська правда".

Публічне повідомлення про співпрацю є досить незвичним кроком для спецслужб.

"Разом сильніші: AW та BND на постійній основі співпрацюють у протидії російським підривним операціям в Європі. Ми поділяємо думку, що підривна діяльність не могла здійснюватися російською розвідкою та її маріонетками на території Німеччини та Польщі без відома та дозволу вищого керівництва Москви", – йдеться у повідомленні.

В останні тижні в Німеччині повідомляли про низку спроб диверсій і диверсійні кампанії з російським слідом – наприклад, підпал автівок, який нібито організовують від імені "екоактивістів".

Крім того, над базами Бундесверу та іншими військовими та стратегічними обʼєктами неодноразово фіксували безпілотники.