Ще один республіканець заступився за Зеленського після нападок Трампа

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх нападок президента США Дональда Трампа, та назвав неприпустимим будь-який "мир", що винагородить Москву за війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Фіцпатрік висловився проти нав’язування Україні якихось домовленостей та сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента.

President Volodymyr Zelenskyy need not, and must not, have any deal forced upon him by any outside nation that does not guarantee the security and the sovereignty of the Ukrainian people, the people who elected him with over 73% of the popular vote, in an election that was…