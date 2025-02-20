Ще один республіканець заступився за Зеленського після нападок Трампа

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх нападок президента США Дональда Трампа, та назвав неприпустимим будь-який "мир", що винагородить Москву за війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Фіцпатрік висловився проти нав’язування Україні якихось домовленостей та сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента.

President Volodymyr Zelenskyy need not, and must not, have any deal forced upon him by any outside nation that does not guarantee the security and the sovereignty of the Ukrainian people, the people who elected him with over 73% of the popular vote, in an election that was… – Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) February 20, 2025

"Зеленського не мають силою штовхати у якусь угоду з боку іноземної держави, що не гарантуватиме безпеки й суверенітету українського народу", – заявив він, нагадавши також, що Зеленський опинився на президентській посаді після перемоги з 73% голосів.

"Ці вибори були визнані ОБСЄ вільними й чесними…У Росії не було таких виборів", – зауважив Фіцпатрік.

"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Владімір Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки", – заявив конгресмен.

Він назвав це питання "нагальним, екзистенційним і таким, що визначить політичний спадок".

"Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств. Але щоб мирна угода була чесною і життєздатною, вона має бути такою, що забезпечує відповідальність російських загарбників, що захищає гідність постраждалих українців і забезпечує чесний, співмірний розподіл витрат між усіма європейськими державами. Зробити інакше – це заохочувати нові випадки агресії", – наголосив Браян Фіцпатрік.

"Це про мир завдяки силі. Це про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд – це те, за що Америка завжди має виступати", – додав він.

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що президент Дональд Трамп був "неправий", назвавши свого українського колегу Володимира Зеленського диктатором.

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