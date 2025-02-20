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Ще один республіканець заступився за Зеленського після нападок Трампа

Новини — Четвер, 20 лютого 2025, 16:40 — Марія Ємець

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх нападок президента США Дональда Трампа, та назвав неприпустимим будь-який "мир", що винагородить Москву за війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Фіцпатрік висловився проти нав’язування Україні якихось домовленостей та сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента.

"Зеленського не мають силою штовхати у якусь угоду з боку іноземної держави, що не гарантуватиме безпеки й суверенітету українського народу", – заявив він, нагадавши також, що Зеленський опинився на президентській посаді після перемоги з 73% голосів.

"Ці вибори були визнані ОБСЄ вільними й чесними…У Росії не було таких виборів", – зауважив Фіцпатрік.

"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Владімір Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки", – заявив конгресмен.

Він назвав це питання "нагальним, екзистенційним і таким, що визначить політичний спадок". 

"Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств. Але щоб мирна угода була чесною і життєздатною, вона має бути такою, що забезпечує відповідальність російських загарбників, що захищає гідність постраждалих українців і забезпечує чесний, співмірний розподіл витрат між усіма європейськими державами. Зробити інакше – це заохочувати нові випадки агресії", – наголосив Браян Фіцпатрік. 

"Це про мир завдяки силі. Це про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд – це те, за що Америка завжди має виступати", – додав він. 

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що президент Дональд Трамп був "неправий", назвавши свого українського колегу Володимира Зеленського диктатором.

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