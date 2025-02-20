Еще один республиканец вступился за Зеленского после нападок Трампа

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик вступился за Украину и ее президента после последних нападок президента США Дональда Трампа, и назвал недопустимым любой "мир", который вознаградит Москву за войну.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Фицпатрик высказался против навязывания Украине каких-то договоренностей и сомнений в легитимности Владимира Зеленского как президента.

"Зеленского не должны силой толкать в какую-то сделку со стороны иностранного государства, которая не будет гарантировать безопасности и суверенитета украинского народа", – заявил он, напомнив также, что Зеленский оказался на президентском посту после победы с 73% голосов.

"Эти выборы были признаны ОБСЕ свободными и честными... В России не было таких выборов", – отметил Фицпатрик.

"Президент Зеленский и все переговорщики должны знать следующее: в Конгрессе США есть решающее количество голосов от обеих партий в обеих палатах, которые готовы, хотят и способны сделать все возможное, чтобы коммунистический диктатор Владимир Путин не получил "вознаграждения" за свое противоправное вторжение, изнасилования, похищения, пытки и убийства украинцев... Мы должны использовать все рычаги влияния, все доступные голоса, какими бы ни были для нас личные или политические последствия", – заявил конгрессмен.

Он назвал этот вопрос "неотложным, экзистенциальным и таким, что определит политическое наследие".

"Все мы хотим немедленного прекращения варварского вторжения России и убийств. Но чтобы мирное соглашение было честным и жизнеспособным, оно должно быть таким, что обеспечивает ответственность российских захватчиков, защищает достоинство пострадавших украинцев и обеспечивает честное, соразмерное распределение расходов между всеми европейскими государствами. Сделать иначе – это поощрять новые случаи агрессии", – подчеркнул Брайан Фицпатрик.

"Это о мире благодаря силе. Это о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл – это то, за что Америка всегда должна выступать", – добавил он.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон заявил, что президент Дональд Трамп был "неправ", назвав своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором.

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