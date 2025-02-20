В Австрії досягли прогресу у формуванні коаліції без ультраправих

Австрійська народна партія (ÖVP) та Соціал-демократична партія (SPÖ) на коаліційних переговорах погодили бюджетні питання, таким чином досягши прогресу у формуванні спільного уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Лідери ÖVP і SPÖ Крістіан Штокер та Андреас Баблер, як оголосили в партіях, "в основному" змогли домовитися про спільні бюджетні плани.

За даними Der Standard, партії також наблизились до згоди й із інших питань, що може сигналізувати про завершення коаліційних переговорів найближчим часом.

Серед іншого, консерватори з ÖVP і соціал-демократи досягли попереднього розподілу міністерств, у результаті чого впливову посаду міністра фінансів отримає партія Баблера.

Штокер і Баблер мають найближчим часом зустрітися з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом і доповісти йому про результати переговорів, хоча конкретна дата зустрічі ще не визначена.

Нагадаємо, переможцем парламентських виборів у вересні 2024 року стала ультраправа Австрійська партія свободи.

Спершу переговори про уряд вели консерватори з Народної партії разом із соціалістами й лібералами. Коли ж вони провалились на початку січня, президент Австрії вручив переговорний мандат лідеру ультраправих Герберту Кіклю.

12 лютого переговори про формування уряду в Австрії між ультраправою Партією свободи і консервативною Народною партією остаточно провалились.

Як уже повідомляла "ЄвроПравда", головною перешкодою на переговорах стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і Міністерство фінансів, і Міністерство внутрішніх справ.

Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу.

Читайте матеріал журналістки "ЄвроПравди" Христини Бондарєвої про те, як Австрія уникла ультраправого канцлера і що буде далі.