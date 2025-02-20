В Австрии достигли прогресса в формировании коалиции без ультраправых

Австрийская народная партия (ÖVP) и Социал-демократическая партия (SPÖ) на коалиционных переговорах согласовали бюджетные вопросы, таким образом достигнув прогресса в формировании общего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Лидеры ÖVP и SPÖ Кристиан Штокер и Андреас Баблер, как объявили в партиях, "в основном" смогли договориться о совместных бюджетных планах.

По данным Der Standard, партии также приблизились к согласию и по другим вопросам, что может сигнализировать о завершении коалиционных переговоров в ближайшее время.

Среди прочего, консерваторы из ÖVP и социал-демократы достигли предварительного распределения министерств, в результате чего влиятельную должность министра финансов получит партия Баблера.

Штокер и Баблер должны в ближайшее время встретиться с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и доложить ему о результатах переговоров, хотя конкретная дата встречи еще не определена.

Напомним, победителем парламентских выборов в сентябре 2024 года стала ультраправая Австрийская партия свободы.

Сначала переговоры о правительстве вели консерваторы из Народной партии вместе с социалистами и либералами. Когда же они провалились в начале января, президент Австрии вручил переговорный мандат лидеру ультраправых Герберту Киклю.

12 февраля переговоры о формировании правительства в Австрии между ультраправой Партией свободы и консервативной Народной партией окончательно провалились.

Как уже сообщала "ЕвроПравда", главным препятствием на переговорах стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел.

Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза.

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