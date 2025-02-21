Сенат США затвердив номінанта Трампа на посаду директора ФБР

Номінант американського президента Дональда Трампа на посаду директора ФБР Кеш Патель був затверджений Сенатом у середу, 20 лютого.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Сенат проголосував 51 проти 49 за затвердження Пателя, водночас сенаторки від Республіканської партії Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі разом із демократами проголосували проти його затвердження.

Під час слухань у Сенаті щодо його затвердження на посаді Патель заявив, що в ФБР не буде "жодної політизації" і "жодних каральних дій", і звинуватив демократів у тому, що вони виривають уривки з його старих коментарів.

Передбачається, що директор ФБР обіймає посаду 10 років. Але після повернення в Білий дім Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче звільнити тодішнього очільника Бюро Кріса Рея, що змусило його піти у відставку до закінчення терміну служби і відкрило шлях для затвердження Пателя.

Республіканці захищали кандидатуру Трампа на пост глави ФБР, стверджуючи, що Патель забезпечить необхідну прозорість роботи відомства, а суперечливі висловлювання в минулому вважають перебільшеними.

Патель відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.

ЗМІ також повідомляли, що Патель отримав у 2024 році гонорар від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди.