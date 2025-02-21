Сенат США утвердил номинанта Трампа на должность директора ФБР

Номинант американского президента Дональда Трампа на должность директора ФБР Кэш Патель был утвержден Сенатом в среду, 20 февраля.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Сенат проголосовал 51 против 49 за утверждение Пателя, в то же время сенаторы от Республиканской партии Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски вместе с демократами проголосовали против его утверждения.

Во время слушаний в Сенате по его утверждению в должности Патель заявил, что в ФБР не будет "никакой политизации" и "никаких карательных действий", и обвинил демократов в том, что они выбирают отрывки из его старых комментариев.

Предполагается, что директор ФБР будет занимать должность 10 лет, но после возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что хочет уволить тогдашнего главу Бюро Криса Рэя, что заставило его уйти в отставку и открыло путь для утверждения Пателя.

Республиканцы защищали кандидатуру Трампа на пост главы ФБР, утверждая, что Патель обеспечит необходимую прозрачность работы ведомства, а противоречивые высказывания в прошлом считают преувеличенными.

Патель откровенно критиковал федеральное агентство и заявил, что проведет там "масштабные реформы" и будет добиваться возмездия для Трампа.

СМИ также сообщали, что Патель получил в 2024 году гонорар от российской кинокомпании, которая распространяла пророссийские и антизападные взгляды.