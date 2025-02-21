Зеленський розповів Макрону і президенту Фінляндії про свої переговори з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі своїми колегами з Фінляндії та Франції Александром Стуббом та Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував Макрона і Стубба про свої переговори зі спецпосланником президента США Кітом Келлогом.

За його словами, в ході розмови зі Стуббом також обговорили гарантії безпеки, постачання зброї та боєприпасів, а також інвестиції в оборонну промисловість України.

"Я також розповів йому про сьогоднішню зустріч із генералом Келлогом. Україна, США і Європа повинні діяти спільно і разом сісти за стіл переговорів. Спільний план і скоординовані кроки – це основа справедливого і міцного миру, який нам усім потрібен і якого ми доб'ємося", – підкреслив український президент.

Крім того, Зеленський додав, що вони з Макроном "обговорили наші погляди на гарантії безпеки – справедливий і міцний мир є нашою спільною метою, і ми працюємо над цим разом".

Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.