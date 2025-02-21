Зеленский рассказал Макрону и президенту Финляндии о своих переговорах с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со своими коллегами из Финляндии и Франции Александром Стуббом и Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В разговорах с Макроном и Стуббом Зеленский проинформировал о своих переговорах со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

По его словам, в ходе разговора со Стуббом также обсудили гарантии безопасности, поставки оружия и боеприпасов, а также инвестиции в оборонную промышленность Украины.

"Я также рассказал ему о сегодняшней встрече с генералом Келлогом. Украина, США и Европа должны действовать совместно и вместе сесть за стол переговоров. Совместный план и скоординированные шаги – это основа справедливого и прочного мира, который нам всем нужен и которого мы добьемся", – подчеркнул украинский президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что они с Макроном "обсудили наши взгляды на гарантии безопасности – справедливый и прочный мир является нашей общей целью, и мы работаем над этим вместе".

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимости безопасности Украины и трансатлантической безопасности.