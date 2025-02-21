Мерц вважає, що обговорювати потенційну участь у контингенті союзників в Україні поки рано

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що вважає передчасними розмови про можливість участі Німеччини у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Фрідріх Мерц вважає передчасним обговорення про участь німецьких військових у потенційному контингенті союзників, що став би частиною запобіжників від повторного нападу Росії на Україну.

Він зазначив, що "одного дня" питання про безпекові гарантії Україні може почати обговорюватись предметно, але за теперішніх обставин питання про це не стоїть.

Головний конкурент Мерца на виборах, чинний канцлер Олаф Шольц, теж повторив свою позицію, що дебати про можливість участі німецьких військових у потенційному контингенті передчасні.

Водночас він підкреслив, що Україну "не можна залишити наодинці", їй слід і далі забезпечувати військову підтримку та виділяти на це кошти.

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Опитування прогнозують найкращий результат ХДС/ХСС. Втім, останнє опитування показало, що рейтинг цього блоку знизився до мінімуму за останні півтора року.

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