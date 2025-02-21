Мерц считает, что обсуждать потенциальное участие в контингенте союзников в Украине пока рано

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что считает преждевременными разговоры о возможности участия Германии в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Фридрих Мерц считает преждевременным обсуждение об участии немецких военных в потенциальном контингенте союзников, который стал бы частью предохранителей от повторного нападения России на Украину.

Он отметил, что "однажды" вопрос о гарантиях безопасности Украины может начать обсуждаться предметно, но при нынешних обстоятельствах вопрос об этом не стоит.

Главный конкурент Мерца на выборах, действующий канцлер Олаф Шольц тоже повторил свою позицию, что дебаты о возможности участия немецких военных в потенциальном контингенте преждевременны.

В то же время он подчеркнул, что Украину "нельзя оставить наедине", ей следует и дальше обеспечивать военную поддержку и выделять на это средства.

Напомним, 23 февраля в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Опросы прогнозируют лучший результат ХДС/ХСС. Впрочем, последний опрос показал, что рейтинг этого блока снизился до минимума за последние полтора года.

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