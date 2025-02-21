В Латвії пропонують заборонити пасажирські перевезення до Росії та Білорусі

Латвійська партія "Національне об'єднання" внесла на розгляд до Сейму законопроєкт про заборону пасажирських перевезень до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Депутат "Нацоб'єднання" Яніс Вітенбергс зазначив, що, незважаючи на постійні заклики не їздити до цих країн з огляду на високі ризики вербування, розвідки та провокацій, громадські пасажирські перевезення до цих країн тривають, створюючи загрозу безпеці.

Вітенбергс також нагадав про інформацію, яка публічно прозвучала, про те, що на цих рейсах перевозяться санкційні товари.

Тому, на його думку, сполучення з Росією і Білоруссю має бути повністю припинене, що дасть змогу підвищити безпеку країни та її жителів.

"Нацоб'єднання" підкреслює, що потрібно почати переговори з іншими країнами Балтії, щоб разом запровадити подібну заборону.

Згідно з поданим законопроєктом, Кабінет міністрів має до 17 березня цього року підготувати розпорядження про закриття прикордонних пунктів для громадського пасажирського транспорту.

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.

Також стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.