США виявили чотири військові літаки РФ біля Аляски

Командування повітряно-космічних сил Північної Америки (NORAD) повідомило про виявлення у вівторок, 17 грудня, чотирьох російських військових літаків в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві NORAD.

Російські військові літаки, як зазначається, перебували в міжнародному повітряному просторі і не входили в повітряний простір США чи Канади.

"Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – підкреслили в американському командуванні.

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У NORAD запевнили, що завдяки багаторівневій мережі супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів готові "застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Американські військові регулярно повідомляють про проліт російських військових літаків в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Приміром, у вересні був зафіксований проліт двох Ту-142.

Водночас у липні 2024 року Командування повітряно-космічних сил Північної Америки заявило про перший випадок перехоплення бомбардувальників Росії та Китаю, які виконували спільний політ.