Розвідка Естонії розповіла про цінну техніку, яку РФ втратила в Донецькій області

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії констатує, що бойові дії на фронті в Україні, а також у Курській області РФ не вщухають, причому просування дається російським окупантам непросто і супроводжується втратами, зокрема цінної техніки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, якого цитує ERR.

За його словами, основним ударним напрямком, як і раніше, залишається Покровський напрямок у Донецькій області.

"Російські війська продовжують наступ: вони досягли південних передмість Покровська, під їхнім контролем також перебуває село Котлине, на південному заході від Покровська", – сказав Ківісельг.

На Курахівському напрямку було захоплено села Дачне та Улакли, а наступним, імовірно, під контроль російських збройних сил потрапить село Костянтинопіль.

Існує загроза оточення українських підрозділів у цьому районі, проте ситуацію дещо пом'якшує річка Вовча, що протікає в північній частині потенційного "котла" і є природною перешкодою, додав він.

За словами Ківісельга, просування далося непросто: за лютий російська армія просувалася в середньому на один квадратний кілометр на день, втрачаючи при цьому цінну техніку.

Повідомляється, що українським силам вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь", а також вперше ліквідувати важку вогнеметну систему ТОС-2. Обидві установки були знищені в Донецьку.

За оцінкою Ківісельга, російські окупаційні війська можуть відчувати проблеми з артилерією та її застосуванням.

"Надходять повідомлення про те, що Росія очікує на нові поставки боєприпасів із Північної Кореї для артилерійських систем калібру 122 і 152 мм, а також на поставки різних ракет", – сказав глава розвідцентру.

Постачання боєприпасів, перекидання особового складу і техніки з Північної Кореї та інших союзних країн свідчать про значну залежність російських військ від зовнішньої допомоги, незважаючи на спроби представити ситуацію інакше, додав Ківісельг.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії присвятила свій огляд даним російського незалежного видання "Верстка" про те, що російське військове командування змушує чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з Міністерством оборони.

Крім того, розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.