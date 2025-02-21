Греція планує модернізацію системи стримування з акцентом на протиповітряну оборону

Греція найближчими тижнями представить амбітну програму оборонної модернізації, спрямовану на посилення оперативних можливостей збройних сил і зміцнення її стримуючої позиції в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Очікується, що прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс і міністр оборони Нікос Дендіас офіційно представлять програму на пленарному засіданні парламенту після 4 березня, підкресливши її значення для національної безпеки і ширшу цінність для грецького суспільства.

Ініціатива надасть пріоритет багатошаровій системі протиповітряної оборони, що отримала назву "Щит Ахіллеса", яка об'єднує технології боротьби з безпілотниками, протиповітряну оборону і протиракетну оборону.

Проєкт, вартість якого оцінюється в 2,8 млрд євро, передбачає закупівлю зенітно-ракетних комплексів великої, середньої і малої дальності (HSAM, MSAM), а також сучасної радіолокаційної мережі для виявлення і класифікації повітряних загроз. Він також матиме датчики підводного спостереження для поліпшення обізнаності про морську обстановку.

"Щит Ахіллеса" відображає стратегічну відповідь Греції на зростаючу загрозу безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в регіоні. Представники оборонного відомства підкреслили важливість сучасної інфраструктури протиповітряної оборони як основи ширших військових інвестицій.

Другим напрямком програми є модернізація піхотного спорядження, зокрема солдатського комплекту наступного покоління, на який виділено 200 млн євро. Ця ініціатива не лише модернізує сухопутні війська, але й зміцнює вітчизняну оборонну промисловість.

Крім того, програма наголошує на придбанні реактивних систем залпового вогню, натхненна успіхом на полі бою подібних систем в Україні. Греція веде переговори про закупівлю 36 пускових установок PULS у ізраїльського оборонного підрядника Elbit Systems, поставки заплановані в два етапи по 18 одиниць на кожному.

Модернізація ВМС Греції також займає важливе місце: 300 млн євро виділено на модернізацію чотирьох фрегатів класу MEKO і 350 млн євро на вдосконалення семи ракетних катерів Vosper. Переговори з Францією щодо четвертого фрегата класу Belharra і пов'язаних з ним стратегічних озброєнь також наближаються до завершення. Довгострокові плани включають потенційну участь у програмі ВМС США з будівництва фрегатів класу Constellation і нову ініціативу з будівництва підводних човнів.

Протягом наступних 12 років довгостроковий оборонний бюджет Греції прогнозується на рівні 25-28 млрд євро, що підкреслює прагнення країни підтримувати потужний потенціал стримування у швидкозмінному безпековому середовищі.

Нагадаємо, грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

Також Греція підтримала запропоновані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн зміни у фіскальній політиці ЄС, які допоможуть країнам-членам збільшити витрати на оборону.