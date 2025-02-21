Греция планирует модернизацию системы сдерживания с акцентом на противовоздушную оборону

Греция в ближайшие недели представит амбициозную программу оборонной модернизации, направленную на усиление оперативных возможностей вооруженных сил и укрепление ее сдерживающей позиции в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис и министр обороны Никос Дендиас официально представят программу на пленарном заседании парламента после 4 марта, подчеркнув ее значение для национальной безопасности и более широкую ценность для греческого общества.

Инициатива предоставит приоритет многослойной системе противовоздушной обороны, получившей название "Щит Ахиллеса", которая объединяет технологии борьбы с беспилотниками, противовоздушную оборону и противоракетную оборону.

Проект, стоимость которого оценивается в 2,8 млрд евро, предусматривает закупку зенитно-ракетных комплексов большой, средней и малой дальности (HSAM, MSAM), а также современной радиолокационной сети для обнаружения и классификации воздушных угроз. Он также будет иметь датчики подводного наблюдения для улучшения осведомленности о морской обстановке.

"Щит Ахиллеса" отражает стратегический ответ Греции на растущую угрозу беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет в регионе. Представители оборонного ведомства подчеркнули важность современной инфраструктуры противовоздушной обороны как основы более широких военных инвестиций.

Вторым направлением программы является модернизация пехотного снаряжения, в частности солдатского комплекта следующего поколения, на который выделено 200 млн евро. Эта инициатива не только модернизирует сухопутные войска, но и укрепляет отечественную оборонную промышленность.

Кроме того, программа делает акцент на приобретении реактивных систем залпового огня, вдохновленная успехом на поле боя подобных систем в Украине. Греция ведет переговоры о закупке 36 пусковых установок PULS у израильского оборонного подрядчика Elbit Systems, поставки запланированы в два этапа по 18 единиц на каждом.

Модернизация ВМС Греции также занимает важное место: 300 млн евро выделено на модернизацию четырех фрегатов класса MEKO и 350 млн евро на совершенствование семи ракетных катеров Vosper. Переговоры с Францией по четвертому фрегату класса Belharra и связанным с ним стратегическим вооружениям также близятся к завершению. Долгосрочные планы включают потенциальное участие в программе ВМС США по строительству фрегатов класса Constellation и новую инициативу по строительству подводных лодок.

В течение следующих 12 лет долгосрочный оборонный бюджет Греции прогнозируется на уровне 25-28 млрд евро, что подчеркивает стремление страны поддерживать мощный потенциал сдерживания в быстро меняющейся среде безопасности.

Напомним, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.

Также Греция поддержала предложенные президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен изменения в фискальной политике ЕС, которые помогут странам-членам увеличить расходы на оборону.