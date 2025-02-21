У Греції скасують всі потяги і низку авіарейсів через страйк у річницю залізничної катастрофи

Залізничний оператор Греції Hellenic Train оголосив про скасування всіх рейсів, включно з афінським приміським сполученням, 28 лютого через 24-годинний загальнонаціональний страйк, оголошений профспілками з нагоди другої річниці найсмертоноснішої залізничної катастрофи в історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У своїй заяві компанія "інформує пасажирів про те, що через 24-годинний страйк у п'ятницю, 28 лютого 2025 року, жоден маршрут не працюватиме по всій мережі".

Раніше цього тижня авіадиспетчери заявили, що приєднаються до загальнонаціонального загального страйку.

Авіакомпанії Aegean та Olympic Air оголосили про низку скасувань та змін у розкладі внутрішніх та міжнародних рейсів напередодні 24-годинного загального страйку, оголошеного профспілками 28 лютого.

У заяві компанії Aegean сказано, що "всі регулярні рейси внутрішньої і міжнародної мережі скасовуються" в день страйку, за винятком ряду конкретних випадків.

"Для того, щоб краще допомогти постраждалим пасажирам, Aegean організувала додаткові рейси та вільні місця як на внутрішній, так і на міжнародній мережі напередодні та після 28 лютого", – йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Авіакомпанія повідомила, що пасажири, які планували подорожі на довгі вихідні з 1 по 3 березня і бажають перенести їх через страйк, можуть перебронювати рейси на іншу дату "без додаткової плати за подорож або переліт до 31 грудня", або подати заявку на отримання кредитного ваучера.

У лютому 2023 року міжміський пасажирський потяг, що прямував з Афін до північного міста Салоніки, на великій швидкості зіткнувся з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції. У результаті загинули 57 осіб – переважно молодих студентів.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса