В Греции отменят все поезда и ряд авиарейсов из-за забастовки в годовщину железнодорожной катастрофы

Железнодорожный оператор Греции Hellenic Train объявил об отмене всех рейсов, включая афинское пригородное сообщение, 28 февраля из-за 24-часовой общенациональной забастовки, объявленной профсоюзами по случаю второй годовщины самой смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В своем заявлении компания "информирует пассажиров о том, что из-за 24-часовой забастовки в пятницу, 28 февраля 2025 года, ни один маршрут не будет работать по всей сети".

Ранее на этой неделе авиадиспетчеры заявили, что присоединятся к общенациональной всеобщей забастовке.

Авиакомпании Aegean и Olympic Air объявили о ряде отмен и изменений в расписании внутренних и международных рейсов накануне 24-часовой всеобщей забастовки, объявленной профсоюзами 28 февраля.

В заявлении компании Aegean сказано, что "все регулярные рейсы внутренней и международной сети отменяются" в день забастовки, за исключением ряда конкретных случаев.

"Для того, чтобы лучше помочь пострадавшим пассажирам, Aegean организовала дополнительные рейсы и свободные места как на внутренней, так и на международной сети накануне и после 28 февраля", – говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания сообщила, что пассажиры, которые планировали путешествия на длинные выходные с 1 по 3 марта и желают перенести их из-за забастовки, могут перебронировать рейсы на другую дату "без дополнительной платы за путешествие или перелет до 31 декабря", или подать заявку на получение кредитного ваучера.

В феврале 2023 года междугородний пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, на большой скорости столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции. В результате погибли 57 человек – преимущественно молодых студентов.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса