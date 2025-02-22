Келлог відвідав поранених військових ЗСУ в Ірпені й запевнив, що США – з Україною

Спеціальний посланник президента США Кіт Келлог у межах свого візиту до України поговорив з пораненими українськими військовими, що перебувають на лікуванні в Ірпені, та запевнив їх у підтримці Києва з боку Вашингтона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Під час візиту до Ірпінського військового шпиталю Келлог поспілкувався з близько 20 українськими військовими, які там перебувають.

Один із них запитав спецпосланника, чи можна довіряти Росії у "переговорах", на що Келлог запропонував інше запитання: "Чи можете ви довіряти людям, з якими ви поруч, щоб бути впевненими, що вони з вами?"

"Це ніби ви ставите більш глибоке питання – чи ви з нами? І відповідь – так, ми з вами", – додав Келлог, маючи на увазі США та Україну.

Спецпосланник Дональда Трампа потім зазначив, що метою нинішньої адміністрації є закінчити війну таким чином, "щоб наступної війни не було".

Сам Келлог прокоментував візит до Ірпінського військового шпиталю у X (Twitter), назвавши зустрічі з військовими там доказом "того, чому президент США має цілковиту рацію стосовно припинення цієї війни".

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з Келлогом пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.

Спецпредставник США також провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, які потім назвав "широкими і позитивними".