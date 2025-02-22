Специальный посланник президента США Кит Келлог в рамках своего визита в Украину поговорил с ранеными украинскими военными, находящимися на лечении в Ирпене, и заверил их в поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Во время визита в Ирпенский военный госпиталь Келлог пообщался с около 20 украинскими военными, которые там находятся.

Один из них спросил спецпосланника, можно ли доверять России в "переговорах", на что Келлог предложил другой вопрос: "Можете ли вы доверять людям, с которыми вы рядом, чтобы быть уверенными, что они с вами?"

"Это как будто вы задаете более глубокий вопрос – вы с нами? И ответ – да, мы с вами", – добавил Келлог, имея в виду США и Украину.

Спецпосланник Дональда Трампа затем отметил, что целью нынешней администрации является закончить войну таким образом, "чтобы следующей войны не было".

Сам Келлог прокомментировал визит в Ирпенский военный госпиталь в X (Twitter), назвав встречи с военными там доказательством "того, почему президент США полностью прав относительно прекращения этой войны".

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с Келлогом объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантической безопасности.

Спецпредставитель США также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые затем назвал "широкими и позитивными".