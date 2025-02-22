Spiegel: Італія та Франція гальмують масштабний пакет допомоги Україні від ЄС

Труднощі з погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки України на рівні Європейського Союзу частково викликана скептичним ставленням з боку Італії та Франції.

Таке дізналась німецька газета Spiegel від джерел у дипломатичних колах, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Spiegel, представники Франції та Італії висловили скептицизм стосовно можливості надати значне фінансування на допомогу Києву через великий державний борг.

Крім того, пише газета, лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета – яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас – цій амбіції суперечить.

Також Spiegel пише, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина, але їхня опозиція "відіграє другорядну роль", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Конкретні суми, на які буде виділятися військова допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав ЄС у понеділок, 24 лютого, дізналась раніше "ЄвроПравда".

До пакета, за даними "ЄвроПравди", увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети до них, а також підготовка, бойове оснащення та відновлення спроможності українських бригад.