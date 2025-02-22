Spiegel: Италия и Франция тормозят масштабный пакет помощи Украине от ЕС

Трудности с согласованием многомиллиардного пакета военной поддержки Украины на уровне Европейского Союза частично вызвана скептическим отношением со стороны Италии и Франции.

Такое узнала немецкая газета Spiegel от источников в дипломатических кругах, сообщает "Европейская правда".

По информации Spiegel, представители Франции и Италии выразили скептицизм относительно возможности предоставить значительное финансирование на помощь Киеву из-за большого государственного долга.

Кроме того, пишет газета, лидеры Италии и Франции Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза, тогда как предложение нового пакета – которое исходило от топ-дипломата ЕС Каи Каллас – этой амбиции противоречит.

Также Spiegel пишет, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, примут от имени желающих государств-членов, а не всего ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Конкретные суммы, на которые будет выделяться военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС в понедельник, 24 февраля, узнала ранее "ЕвроПравда".

В пакет, по данным "ЕвроПравды", войдут артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, а также подготовка, боевое оснащение и восстановление способности украинских бригад.