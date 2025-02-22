В Угорщині відбувся перший протестний марш працівників юстиції

Кілька тисяч угорських суддів, працівників судової системи та їхніх прихильників у суботу, 22 лютого, пройшлись маршем у центрі Будапешта, вимагаючи гарантувати незалежність судової влади.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Протест організувала Асоціація угорських суддів – неурядова організація, що представляє інтереси працівників юстиції.

Учасники виступають проти домовленості уряду з Національною радою суддів Угорщини у грудні 2024 року, яка узалежнила підвищення зарплат суддів та реформу судової системи.

Фото: Telex

Протестувальники стверджують, що ця домовленість ставить під загрозу незалежність судової влади.

Вони пройшли маршем від площі Лайоша Кошута до будівлі Міністерства юстиції Угорщини, тримаючи в руках плакати "Правда не продається!" та "Незалежність суддів – ваша безпека!"

Фото: Telex

За даними Telex, невеликий протест на підтримку суддів також відбувся в місті Сегед, у ньому взяли участь близько 100 людей.

Після повернення до урядування в Угорщині у 2010 році Віктор Орбан зіткнувся з критикою за ослаблення демократичних інститутів, зокрема судової системи, часто конфліктуючи з Європейським Союзом з питань верховенства права.

Брюссель уже заморозив мільярди євро у фондах ЄС для Угорщини через її відступ від демократичних стандартів.