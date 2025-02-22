В Угорщині відбувся перший протестний марш працівників юстиції
Новини — Субота, 22 лютого 2025, 17:58 —
Кілька тисяч угорських суддів, працівників судової системи та їхніх прихильників у суботу, 22 лютого, пройшлись маршем у центрі Будапешта, вимагаючи гарантувати незалежність судової влади.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Протест організувала Асоціація угорських суддів – неурядова організація, що представляє інтереси працівників юстиції.
Учасники виступають проти домовленості уряду з Національною радою суддів Угорщини у грудні 2024 року, яка узалежнила підвищення зарплат суддів та реформу судової системи.
Протестувальники стверджують, що ця домовленість ставить під загрозу незалежність судової влади.
Вони пройшли маршем від площі Лайоша Кошута до будівлі Міністерства юстиції Угорщини, тримаючи в руках плакати "Правда не продається!" та "Незалежність суддів – ваша безпека!"
За даними Telex, невеликий протест на підтримку суддів також відбувся в місті Сегед, у ньому взяли участь близько 100 людей.
Після повернення до урядування в Угорщині у 2010 році Віктор Орбан зіткнувся з критикою за ослаблення демократичних інститутів, зокрема судової системи, часто конфліктуючи з Європейським Союзом з питань верховенства права.
Брюссель уже заморозив мільярди євро у фондах ЄС для Угорщини через її відступ від демократичних стандартів.