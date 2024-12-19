Угорщина хоче судитися з Євросоюзом через "несправедливий" штраф Суду ЄС

Угорщина анонсувала позов проти Євроосюзу щодо накладеного на неї Судом ЄС штраф на 200 млн євро за відступ від законодавства Євросоюзу у питаннях надання притулку, із щоденною пенею у розмірі 1 млн євро за ігнорування вердикту.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник уряду Золтан Ковач.

Речник назвав штраф для Угорщини на 200 млн євро "обурливим і неприйнятним", апелюючи до того, що країна "з 2015 року була на передовій захисту зовнішніх кордонів ЄС від нелегальної міграції".

Ковач нагадав давніші заяви прем’єра Віктора Орбана про те, що Угорщина "не піддасться на фінансовий шантаж Брюсселя" і "буде захищати кордон і безпеку угорських громадян", та заяви міністра юстиції про буцімто "свавільний добір суддів" для розгляду справ і про те, що сума штрафу необгрунтовано вища, аніж просила Єврокомісія.

Реклама:

"Угорщина у відповідь планує юридичні кроки проти ЄС і буде просити компенсації за збитки, яких зазнала внаслідок рішення Суду ЄС. Міністр юстиції Бенце Тужон заявив, що уряд консультується з міжнародними юридичними компаніями щодо такого позову та наголосив, що ЄС має сплатити Угорщині репарації за фінансові витрати у зв’язку із захистом зовнішнього кордону ЄС", – йдеться у заяві.

Будапешт стверджує, що інвестував у ці заходи з 2015 року близько 2 млрд євро, "в основному без значної фінансової підтримки з боку ЄС", а те, що Угорщину покарали штрафом замість компенсації за це "підриває принцип розподілу відповідальності всередині ЄС".

Речник додав, що Угорщина збирається і далі "рішуче протидіяти нелегальній міграції, віддаючи пріоритет безпеці своїх громадян".

Нагадаємо, у червні 2024 року Суд ЄС постановив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально. Він наклав на країну 200 мільйонів євро штрафу та пеню в розмірі 1 мільйона євро за кожен день зволікання з виправленням проблеми.

У відповідь угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Судом ЄС керує американський мільярдер Джордж Сорос.

У вересні повідомляли, що Угорщина прострочила виплату штрафу.

У 2023 році Суд ЄС також визнав порушенням вимогу Угорщини до шукачів притулку подавати клопотання через посольства у Сербії або Україні.