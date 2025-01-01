Угорщина втратила право на мільярдну допомогу від ЄС

Угорщина мала до кінця 2024 року виконати вимоги щодо реформ, щоб отримати мільярд євро від ЄС – та оскільки цього не сталося, Будапешт втратив ці гроші через порушення верховенства права.

Цю інформацію підтвердила речниця Єврокомісії інформаційній агенції DPA, пише "Європейська правда".

Втрачені кошти становлять 1,04 млрд євро. Вони були призначені для Угорщини з фондів згуртованості ЄС.

Кошти були заморожені наприкінці 2022 року, оскільки Європейська комісія після аналізу дійшла висновку, що Угорщина нехтує різними стандартами та фундаментальними цінностями ЄС.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно звернувся, зокрема, до Китаю, щоб заповнити прогалини у фінансуванні.

У квітні Угорщина звернулася за кредитом на загальну суму в один мільярд євро, який країна взяла в китайських державних банках. Це було зроблено непомітно, і про це стало відомо лише в липні, коли Угорський центр державного боргу (AKK) опублікував кілька ключових цифр. Згідно з ними, термін позики становить три роки.

Уряд Віктора Орбана може втратити ще 1,1 мільярда євро наприкінці 2025 року, якщо продовжуватиме кидати виклик Брюсселю.

Угорщина раніше анонсувала позов проти Євросоюзу щодо накладеного на неї Судом ЄС штрафу на 200 млн євро за відступ від законодавства Євросоюзу у питаннях надання притулку, із щоденною пенею у розмірі 1 млн євро за ігнорування вердикту.