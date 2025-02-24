Британія запровадить нові персональні санкції проти РФ

Британія заборонить в'їзд особам, які надають значну підтримку російській державі або зобов'язані своїм багатством російській державі, згідно з новими санкціями, які будуть оголошені в понеділок, рівно через три роки після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду, також потраплять під заборону, заявив уряд Великої Британії. Це можуть бути деякі високопоставлені політики, урядовці та бізнесмени.

Нові заходи доповнять наявні санкції Британії проти російських "еліт", які підтримують військові дії глави Кремля Владіміра Путіна, йдеться в повідомленні.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс сказав, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".

"Заходи, (які будуть) оголошені сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", – сказав він у своїй заяві.

Нагадаємо, що цього тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснять візити до США. Перед цим вони обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.