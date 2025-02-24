Британия введет новые персональные санкции против РФ

Великобритания запретит въезд лицам, которые оказывают значительную поддержку российскому государству или обязаны своим богатством российскому государству, согласно новым санкциям, которые будут объявлены в понедельник, ровно через три года после вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лица, имеющие доступ к высшим ступеням российского правительства, также попадут под запрет, заявило правительство Великобритании. Это могут быть некоторые высокопоставленные политики, чиновники и бизнесмены.

Новые меры дополнят существующие санкции Британии против российских "элит", которые поддерживают военные действия главы Кремля Владимира Путина, говорится в сообщении.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис сказал, что его послание друзьям Путина в Москве было простым: "Вам не рады в Великобритании".

"Меры, (которые будут) объявленны сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", – сказал он в своем заявлении.

Напомним, что на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершат визиты в США. Перед этим они обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

В то же время, президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.