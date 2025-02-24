Литва хотіла б, щоб нові санкції ЄС проти Росії були "більш амбітними"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна хотіла б, аби нові санкції Європейського Союзу проти Росії були більш амбітними.

Про це він заявив у понеділок, 24 лютого, в інтерв’ю литовському мовнику LRT, пише "Європейська правда".

У день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення на територію України ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії.

"З точки зору Литви, ми хотіли, щоб зміст, терміни і обсяг санкцій були більш амбітними", – заявив Будріс.

За його словами, новий пакет санкцій проти Росії вже готується, але ситуацію може ускладнити спілкування між Вашингтоном і Москвою.

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Зокрема, Рада ЄС Рада погодила пакет з 83 найменувань, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.