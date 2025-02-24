Литва хотела бы, чтобы новые санкции ЕС против России были "более амбициозными"
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна хотела бы, чтобы новые санкции Европейского Союза против России были более амбициозными.
Об этом он заявил в понедельник, 24 февраля, в интервью литовскому вещателю LRT, пишет "Европейская правда".
В день третьей годовщины полномасштабного российского вторжения на территорию Украины ЕС принял 16-й пакет санкций против России.
"С точки зрения Литвы, мы хотели, чтобы содержание, сроки и объем санкций были более амбициозными", – заявил Будрис.
По его словам, новый пакет санкций против России уже готовится, но ситуацию может осложнить общение между Вашингтоном и Москвой.
Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.
В частности, Совет ЕС Совет согласовал пакет из 83 наименований, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.