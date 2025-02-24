Норвегія цьогоріч виділить Україні 1 млрд євро гуманітарної підтримки 

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його країна виділить 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Стьоре офіційно повідомив про допомогу, анонсовану урядом Норвегії напередодні.

"Ми виділимо мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних", – сказав норвезький прем’єр-міністр.

Він уточнив, що почув запит президента України Володимира Зеленського щодо підтримки у сфері енергетики, і у цьому зв'язку, за його словами, "буде виділений пакет на 300 млн євро підтримки енергетики".

Як анонсував норвезький уряд, цивільна допомога в обсязі 12,5 млрд норвезьких крон (близько 1 млрд євро) буде розподілена за наступними напрямками: енергетична безпека та енергопостачання, включаючи ядерну безпеку та закупівлю газу; гуманітарна допомога; оперативна підтримка та реабілітація; розвиток бізнесу та приватного сектору; громадянське суспільство.

Нагадаємо, більшість норвежців підтримують збільшення допомоги Україні.

Читайте також: Союзник України, що виграв від війни: чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо.