Норвегия в этом году выделит Украине 1 млрд евро гуманитарной поддержки в этом году

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что его страна выделит 1 млрд евро гуманитарной и гражданской помощи Украине в 2025 году.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Стёре официально сообщил о помощи, анонсированной правительством Норвегии накануне.

"Мы выделим миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских", – сказал норвежский премьер-министр.

Он уточнил, что услышал запрос президента Украины Владимира Зеленского о поддержке в сфере энергетики, и в этой связи, по его словам, "будет выделен пакет на 300 млн евро поддержки энергетики".

Как анонсировало норвежское правительство, гражданская помощь в объеме 12,5 млрд норвежских крон (около 1 млрд евро) будет распределена по следующим направлениям: энергетическая безопасность и энергоснабжение, включая ядерную безопасность и закупку газа; гуманитарная помощь; оперативная поддержка и реабилитация; развитие бизнеса и частного сектора; гражданское общество.

Напомним, большинство норвежцев поддерживают увеличение помощи Украине.

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