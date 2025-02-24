Генсек НАТО у третю річницю великої війни закликав до справедливого миру для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у третю річницю повномасштабної війни Росії проти України наголосив на тому, що вона має закінчитись справедливим і сталим миром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у відеозверненні з нагоди третьої річниці повномасштабної війни.

Рютте зазначив, що на третю річницю великої війни українці продовжують опір "з невідступною хоробрістю, незгасаючою надією і незламним духом".

Він відзначив, що усі ці роки країни-члени НАТО допомагали Україні у її боротьбі за свободу, надаючи зброю та допомогу з навчанням військових.

"НАТО продовжить підтримувати Україну і допомагати їй перед лицем нових викликів, для того, щоб ця війна могла закінчитися справедливим і довготривалим миром", – зазначив Рютте.

Нещодавно Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше зіткнуться жорстким тиском з боку президента США Дональда Трампа.

Після екстреного саміту частини європейських лідерів у Парижі, який скликав президент Франції Емманюель Макрон, Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки Україні.