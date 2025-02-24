Генсек НАТО в третью годовщину большой войны призвал к справедливому миру для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в третью годовщину полномасштабной войны России против Украины отметил, что она должна закончиться справедливым и устойчивым миром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в видеообращении по случаю третьей годовщины полномасштабной войны.

Рютте отметил, что на третью годовщину большой войны украинцы продолжают сопротивление "с неотступной храбростью, неугасающей надеждой и несокрушимым духом".

Он отметил, что все эти годы страны-члены НАТО помогали Украине в ее борьбе за свободу, предоставляя оружие и помощь с обучением военных.

"НАТО продолжит поддерживать Украину и помогать ей перед лицом новых вызовов, для того, чтобы эта война могла закончиться справедливым и долговременным миром", – отметил Рютте.

Недавно Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе столкнутся жестким давлением со стороны президента США Дональда Трампа.

После экстренного саммита части европейских лидеров в Париже, который созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, Рютте заявил, что Европа готова взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины.