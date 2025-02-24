Єврокомісар з оборони розповів, як бачать поглиблення співпраці з Україною

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс розповів про чотири кроки, які допоможуть поглибити співпрацю між Україною і ЄС в оборонній сфері і підсилити Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду у Києві 24 лютого.

"Абсолютно зрозуміло, що наша спільна мета – мир для України завдяки силі. Україна демонструє визначну силу, а додаткова сила може надійти з боку ЄС, з орієнтацією на короткострокові і довгострокові потреби", – зазначив Кубілюс.

Він розповів про чотири напрямки можливої співпраці.

"Що ми можемо зробити. По-перше – збільшити підтримку для української оборонної промисловості. Друге – створити об’єднану українсько-європейську робочу групу щодо закупівельних потреб України. Третє – збільшити можливості закупівель від ЄС для української оборонної промисловості на підтримку України", – розповів Андрюс Кубілюс.

Четвертим пунктом він назвав використання існуючих оборонно-промислових програм ЄС на користь України.

"Ми також хочемо, щоб Офіс з оборонних інновацій ЄС у Києві займався також інтеграцією нашої оборонної промисловості, від чого виграли би обидві сторони", – зазначив єврокомісар.

Найпершими пріоритетами для згаданої робочої групи можуть стати дослідження можливостей вдосконалення постачання потрібних українському ОПК компонентів, зокрема нітроцилюлози; дослідження можливостей для спільних розробок та розробка спільних цілей щодо необхідних спроможностей, щоб потреби України враховувалися у європейському плануванні.

Вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні.

Крім того, у понеділок у Києві Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.