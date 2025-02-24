Еврокомиссар по обороне рассказал, как видят углубление сотрудничества с Украиной

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал о четырех шагах, которые помогут углубить сотрудничество между Украиной и ЕС в оборонной сфере и усилить Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном заседании Еврокомиссии и украинского правительства в Киеве 24 февраля.

"Абсолютно понятно, что наша общая цель – мир для Украины благодаря силе. Украина демонстрирует выдающуюся силу, а дополнительная сила может поступить со стороны ЕС, с ориентацией на краткосрочные и долгосрочные потребности", – отметил Кубилюс.

Он рассказал о четырех направлениях возможного сотрудничества.

"Что мы можем сделать. Во-первых – увеличить поддержку для украинской оборонной промышленности. Второе – создать объединенную украинско-европейскую рабочую группу по закупочным потребностям Украины. Третье – увеличить возможности закупок от ЕС для украинской оборонной промышленности в поддержку Украины", – рассказал Андрюс Кубилюс.

Четвертым пунктом он назвал использование существующих оборонно-промышленных программ ЕС в пользу Украины.

"Мы также хотим, чтобы Офис по оборонным инновациям ЕС в Киеве занимался также интеграцией нашей оборонной промышленности, от чего выиграли бы обе стороны", – отметил еврокомиссар.

Первыми приоритетами для упомянутой рабочей группы могут стать исследования возможностей совершенствования поставок нужных украинскому ОПК компонентов, в частности нитроциллюлозы; исследование возможностей для совместных разработок и разработка общих целей относительно необходимых возможностей, чтобы потребности Украины учитывались в европейском планировании.

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.

Кроме того, в понедельник в Киеве Еврокомиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок.