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Канада наклала масштабні санкції на РФ в річницю повномасштабного вторгнення

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 20:00 — Олег Павлюк

Уряд Канади у третю річницю російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій про російських фізичних та юридичних осіб, що сприяють агресії.

Про це йдеться в рішенні канадського уряду, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які допомагають військово-промисловій базі Кремля та відповідають за співпрацю з Північною Кореєю.

Обмеження також стосуються осіб, які використовували безпілотники проти цивільних об'єктів, зокрема Чорнобильської атомної електростанції, відповідальних за депортації українських дітей та російську пропаганду.

Серед згаданих у переліку осіб є фонд імені Ахмата Кадирова, Військово-космічні сили Росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Канада також вживає заходів проти російського "тіньового флоту", запровадивши санкції проти 109 суден, причетних до перевезення майна і товарів на користь Росії або осіб, які перебувають у Росії.

До списку потрапили 92 нафтові танкери, 9 танкерів для скрапленого природного газу та 8 суден, задіяних у перевезенні зброї та супутніх матеріалів до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Раніше в понеділок Британія також оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

Крім того, ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, який зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

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Канада санкції
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