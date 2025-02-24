Канада наложила масштабные санкции на РФ в годовщину полномасштабного вторжения

Правительство Канады в третью годовщину российского полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля объявило о новом пакете санкций о российских физических и юридических лицах, способствующих агрессии.

Об этом говорится в решении канадского правительства, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Новые санкции Канады касаются 76 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые помогают военно-промышленной базе Кремля и отвечают за сотрудничество с Северной Кореей.

Ограничения также касаются лиц, которые использовали беспилотники против гражданских объектов, в частности Чернобыльской атомной электростанции, ответственных за депортации украинских детей и российскую пропаганду.

Среди упомянутых в перечне лиц есть фонд имени Ахмата Кадырова, Военно-космические силы России, а также войска радиологической, химической и бактериологической защиты.

Канада также принимает меры против российского "теневого флота", введя санкции против 109 судов, причастных к перевозке имущества и товаров в пользу России или лиц, находящихся в России.

В список попали 92 нефтяных танкера, 9 танкеров для сжиженного природного газа и 8 судов, задействованных в перевозке оружия и сопутствующих материалов в Россию из Ирана и Северной Кореи.

Ранее в понедельник Великобритания также объявила самый большой пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

Кроме того, ЕС принял 16-й пакет санкций против России, который затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.