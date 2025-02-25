Будівлі палат парламенту та МЗС Італії 24 лютого підсвітили кольорами України

До третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії будівлі МЗС Італії, а також двох палат італійського парламенту у Римі підсвітили кольорами прапора України.

Про це повідомляє "Європейська правда",

На сторінках Сенату, Палати депутатів та МЗС Італії у соцмережі Х (Twitter) з’явилися фото– та відеоілюстрації акції солідарності з Україною.

"У третю річницю російської агресії Фарнезіна підсвічується кольорами прапора України на знак підтримки та солідарності з українським народом. Італія підтверджує свою відданість справедливому і тривалому миру", – йдеться у повідомленні італійського МЗС.

Nel terzo anniversario dell'aggressione russa, la #Farnesina si illumina dei colori della bandiera 🇺🇦, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. L'Italia conferma il suo impegno per una pace giusta e duratura. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZQ4lyNP3hn – Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 24, 2025

До 7 ранку 25 лютого кольорами українського прапора були підсвічені і будівлі Сенату та Палати представників.

#24febbraio2022-2025 🇺🇦 I colori della bandiera dell'#Ucraina, in occasione del terzo anniversario dell'invasione, illuminano la facciata di #PalazzoMadama dalle 18 di lunedì #24febbraio fino alle 7 di martedì 25 🇺🇦 pic.twitter.com/tAREzFhZTz – Senato Repubblica (@SenatoStampa) February 24, 2025

🔵🟡A tre anni dall' invasione russa, la facciata di Montecitorio viene illuminata con i colori della bandiera #Ucraina fino alle 7 di domani. pic.twitter.com/10lJ1wjjQ1 – Camera dei deputati (@Montecitorio) February 24, 2025

Як повідомлялось, в Брюсселі будівлі Єврокомісії і Ради ЄС також підсвітили кольорами українського прапора з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.