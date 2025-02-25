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Будівлі палат парламенту та МЗС Італії 24 лютого підсвітили кольорами України

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Новини — Вівторок, 25 лютого 2025, 11:54 — Христина Бондарєва

До третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії будівлі МЗС Італії, а також двох палат італійського парламенту у Римі підсвітили кольорами прапора України.

Про це повідомляє "Європейська правда",

На сторінках Сенату, Палати депутатів та МЗС Італії у соцмережі Х (Twitter) з’явилися фото– та відеоілюстрації акції солідарності з Україною. 

"У третю річницю російської агресії Фарнезіна підсвічується кольорами прапора України на знак підтримки та солідарності з українським народом. Італія підтверджує свою відданість справедливому і тривалому миру", – йдеться у повідомленні італійського МЗС.

До 7 ранку 25 лютого кольорами українського прапора були підсвічені і будівлі Сенату та Палати представників.

Як повідомлялось, в Брюсселі будівлі Єврокомісії і Ради ЄС також підсвітили кольорами українського прапора з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

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