Глава Генштабу Естонії вважає, що Україна все ще може перемогти у війні

Через три роки після початку повномасштабної війни Росії в України все ще є можливість вийти з цього конфлікту переможницею.

Про це заявив начальник генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Каруса, для нього три роки війни характеризуються в основному двома ключовими словами: військова економіка та інновації. Очевидно, що Росія змогла налагодити свою військову економіку, але й Україна не пасе задніх: ведеться розробка безпілотників, зокрема дальнього радіуса дії, плюс ракети.

Відповідаючи на запитання, чи не досягла війна тієї стадії, коли результат вирішує те, у кого більше ресурсів, Карус сказав, що і для Росії, і для України це також питання підтримки з боку їхніх союзників.

"Росія, очевидно, отримує допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї: деякі системи озброєнь, боєприпаси надходять звідти. У випадку з Україною важливий внесок західних союзників крім того, що вони виробляють самі", – пояснив Карус.

Він вважає, що українці досягли успіху не тільки в розробці та виробництві безпілотників, оскільки секретами виробництва у сфері військової промисловості Україна володіє з часів Радянського Союзу.

"Там розташовувалися провідні діячі та підприємства радянської військової промисловості. В України завжди була виробнича база і база для навчання. Питання було в тому, якою мірою Україна зможе переспрямувати частину ресурсів з ведення війни на інновації, щоб швидко запустити військову промисловість, нехай хоч у гаражі. Саме з точки зору того, як зводити нанівець різні засоби противника або забезпечувати собі нехай навіть невелику тактичну перевагу", – пояснив Карус.

Водночас російські війська повільно, але неухильно захоплюють територію. За словами Каруса, тут відіграє роль ресурс, який Захід вчасно не надав Україні.

"Ця війна, безумовно, позбавила їх (росіян) певних ресурсів, які дозволили б їм вести так звану багатосферну війну", – сказав Карус, додавши, що лякає повернення російської сторони до атак і тактики, які потребують безлічі людських життів.

"Оскільки вони, схоже, можуть вербувати людей у цей момент, це дає їм можливість робити це. Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?" – сказав генерал.

Як повідомлялося, без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа.

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