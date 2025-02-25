Глава Генштаба Эстонии считает, что Украина все еще может победить в войне

Спустя три года после начала полномасштабной войны России у Украины все еще есть возможность выйти из этого конфликта победительницей.

Об этом заявил начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Каруса, для него три года войны характеризуются в основном двумя ключевыми словами: военная экономика и инновации. Очевидно, что Россия смогла наладить свою военную экономику, но и Украина не отстает: ведется разработка беспилотников, в частности дальнего радиуса действия, плюс ракеты.

Отвечая на вопрос, не достигла ли война той стадии, когда результат решает то, у кого больше ресурсов, Карус сказал, что и для России, и для Украины это также вопрос поддержки со стороны их союзников.

"Россия, очевидно, получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи: некоторые системы вооружений, боеприпасы поступают оттуда. В случае с Украиной важен вклад западных союзников помимо того, что они производят сами", – пояснил Карус.

Он считает, что украинцы преуспели не только в разработке и производстве беспилотников, поскольку секретами производства в сфере военной промышленности Украина обладает со времен Советского Союза.

"Там располагались ведущие деятели и предприятия советской военной промышленности. У Украины всегда была производственная база и база для обучения. Вопрос был в том, в какой степени Украина сможет перенаправить часть ресурсов с ведения войны на инновации, чтобы быстро запустить военную промышленность, пусть хоть в гараже. Именно с точки зрения того, как сводить на нет различные средства противника или обеспечивать себе пусть даже небольшое тактическое преимущество", – пояснил Карус.

В то же время российские войска медленно, но неуклонно захватывают территорию. По словам Каруса, здесь играет роль ресурс, который Запад вовремя не предоставил Украине.

"Эта война, безусловно, лишила их (россиян) определенных ресурсов, которые позволили бы им вести так называемую многосферную войну", – сказал Карус, добавив, что пугает возвращение российской стороны к атакам и тактике, которые требуют множества человеческих жизней.

"Поскольку они, похоже, могут вербовать людей в этот момент, это дает им возможность делать это. Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?" – сказал генерал.

Как сообщалось, без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета.

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