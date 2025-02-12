У Стамбулі внаслідок снігопадів скасували навчання

У турецькому Стамбулі внаслідок снігопадів скасували навчання у всіх навчальних закладах.

Про це написав губернатор провінції Стамбул Давута Гюля у Х, передає "Європейська правда".

Гюля заявив, що снігопад, який продовжує охоплювати Стамбул, "негативно впливає на життя через холодну погоду".

"За метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання. З цієї причини у середу, 12 лютого, у всіх навчальних закладах Стамбула на один день буде призупинено навчання", – написав він.

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Sizi şuan kandırıyorum🤭

Çünkü bu görüntü bana ait değil..

Çünkü benim bulunduğum yerde. Kar yok..!! 😫☃️❄☃️

Tatil yok..!

Zam yok..!

İstanbul yok..! 😁#istanbul #bahçeşehir #kar ❄ pic.twitter.com/sXBhZ9InYL – NUNU🎭 (@NUNUuMc) February 11, 2025

Окрім цього, було надано адміністративну відпустку певним категоріям працівників.

"Люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями та вагітні працівники державних установ та організацій будуть вважатися такими, що перебувають в адміністративній відпустці у середу, 12 лютого", – додав Гюля.

У Великій Британії п’ятниця, 10 січня, стала найхолоднішою січневою ніччю за останні 15 років, оскільки у шотландському селі Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.

А префектура північного французького департаменту Нор повідомляла про загибель двох людей через сніг та ожеледицю.