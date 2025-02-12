У Стамбулі внаслідок снігопадів скасували навчання
Новини — Середа, 12 лютого 2025, 07:42 —
У турецькому Стамбулі внаслідок снігопадів скасували навчання у всіх навчальних закладах.
Про це написав губернатор провінції Стамбул Давута Гюля у Х, передає "Європейська правда".
Гюля заявив, що снігопад, який продовжує охоплювати Стамбул, "негативно впливає на життя через холодну погоду".
"За метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання. З цієї причини у середу, 12 лютого, у всіх навчальних закладах Стамбула на один день буде призупинено навчання", – написав він.
Görüntüler anlık Üsküdar, Çamlıca'dan... 👇🏻😍❄️– SadeCe🍀 (@MahmureCe) February 11, 2025
İstanbul'da kar eğlencesi...🤍#kartatili #karyağısı#istanbul #tatil pic.twitter.com/CgBdsmtIPM
Sizi şuan kandırıyorum🤭– NUNU🎭 (@NUNUuMc) February 11, 2025
Çünkü bu görüntü bana ait değil..
Çünkü benim bulunduğum yerde. Kar yok..!! 😫☃️❄☃️
Tatil yok..!
Zam yok..!
İstanbul yok..! 😁#istanbul #bahçeşehir #kar ❄ pic.twitter.com/sXBhZ9InYL
Окрім цього, було надано адміністративну відпустку певним категоріям працівників.
"Люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями та вагітні працівники державних установ та організацій будуть вважатися такими, що перебувають в адміністративній відпустці у середу, 12 лютого", – додав Гюля.
У Великій Британії п’ятниця, 10 січня, стала найхолоднішою січневою ніччю за останні 15 років, оскільки у шотландському селі Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.
А префектура північного французького департаменту Нор повідомляла про загибель двох людей через сніг та ожеледицю.