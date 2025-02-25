ЗМІ: Угорщина домагається виключення восьми осіб з-під санкцій ЄС проти Росії

Угорщина хоче виключити вісім осіб зі списку санкцій Європейського Союзу проти Росії та отримати нові гарантії щодо переговорів щодо транзиту газу в Україну, перш ніж погодитися на продовження обмежень.

Про це розповіли Reuters дипломати ЄС, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "не погодиться на поспіх" з продовженням санкцій щодо окремих осіб.

Зазначається, що санкції проти Росії складаються з двох рамок, які продовжуються в різний час. Одна з них охоплює економічні заходи, а інша – список з понад 2400 фізичних та юридичних осіб, які підлягають замороженню активів та забороні на поїздки.

Дипломати відмовилися назвати імена осіб, яких Угорщина хоче вивести з-під санкцій, з огляду на конфіденційний характер обговорень.

У січні Будапешт затримав продовження економічних санкцій, які передбачають блокування активів московського центрального банку. Домовленість була досягнута після того, як Європейська комісія погодилася включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну.

Поставки російського газу через Україну були припинені 1 січня, коли закінчився термін дії транзитного контракту України з російською державною газовою компанією "Газпром".

Сійярто заявив журналістам, що Єврокомісія не виконала свого попереднього зобов'язання після того, як Будапешт не був запрошений на зустріч зі Словаччиною та Україною.

У Єврокомісії заявили, що планує включити Угорщину в обговорення.

"Ця зустріч була запланована саме в такому форматі. Комісія, як і раніше, готова залучити Угорщину до обговорення альтернативних джерел постачання і маршрутів до Європи", – розповів представник Єврокомісії.

Минулого тижня Сійярто пообіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

У день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення на територію України ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

Зокрема, Рада ЄС Рада погодила пакет з 83 найменувань, що складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.